نقابة فناني سوريا تعلن استقبال طلبات إعادة العضوية للمفصولين منها

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، يوم الأحد، أنه يمكن للفنانين المفصولين والراغبين بإعادة قيدهم التقدم بطلب بهذا الخصوص إلى النقابة حتى نهاية الشهر القادم.

وفي تعميم وقعه نائب نقيب الفنانين السوريين هادي بقدونس، طلبت النقابة من فروعها في المحافظات إعلام جميع الفنانين المشطوب قيدهم والراغبين بإعادته التقدم بطلبات للنقابة حتى نهاية الشهر القادم. ويعد التعميم أول إجراء تنظيمي تتخذه النقابة بعد وفاة النقيب زهير رمضان.

ويعتمد التعميم على قانون النقابة رقم 40 لعام 2019، الذي يجيز للمفصولين إعادة التقدم بطلبات إعادة بعد سنتين على شطب قيودهم. ويشترط القانون أن يكون الفنان منتسبا للنقابة، قبل أن يزاول العمل في سوريا.

يذكر أن كثيرا من الفنانين السوريين شطبت قيودهم خلال السنوات الماضية، وخاصة الذين غادروا البلاد.

وتتركز الأسباب التي أعلنتها النقابة في أن أولئك لم يلتزموا بتسديد التزاماتهم المالية.

وكان النقيب الراحل، زهير رمضان، أطلق تصريحات بخصوص عودة الفنانين أثارت جدلا كبيرا.

وكرر رمضان في أكثر من مناسبة أن النقابة لا تمانع في عودة أي فنان إلى سوريا، بعد تسديد التزاماتهم، إلا أنه اشترط أن تكون العودة مقرونة بموافقة النقابة.

المصدر: RT