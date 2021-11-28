محمد رمضان يصلي في أمريكا.. ويثير الجدل ببدلة عارية الظهر! (صور+ فيديو)

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، جدلا جديدا بعد تداول صورة له من زيارته إلى مدينة كاليفورنيا الأمريكية، ظهر فيها وهو يصلي مأموما خلف أحدهم.

وعلق رمضان على مجموعة صور نشرها في حسابه الرسمي عبر موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، قائلا: "أبطال.. ثقة في الله نجاح".

كما ظهر الفنان المصري المثير للجدل في فيديو عبر "انستغرام"، وهو يقبل رجلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويلتقط بعض الصور التذكارية مع جمهوره، وكان يرتدي بدلة عارية الظهر.

وانهالت التعليقات عليه من الجمهور الذي انتقد ملابسه، وجاءت التعليقات كالتالي:" القميص مقطوع يا فنان، أسطورة، البدلة مقطوعة، هو لابس كده ليه".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

المصدر: RT