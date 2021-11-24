القائد الإيطالي ريكاردو موتي يتوجه بالشكر إلى جميع المصريين

نُشر على موقع "فيسبوك" خطاب بخط المايسترو، ريكاردو موتي، قائد حفل الافتتاح لقاعة الموسيقى بدار الأوبرا في مدينة الفنون والثقافة، يشكر فيه المصريين الذين جعلوا الحدث ممكناً.

وجاء في الخطاب:

إلى السيد أحمد أبو زهرة، شكراً جزيلاً للعمل الممتاز الذي دعي من خلاله أوركسترا فيينا الفيلهارموني بقيادتي بمناسبة افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة. شكراً كذلك لجميع المصريين الذين جعلوا هذا الحدث العظيم ممكناً. ريكاردو موتي 21 نوفمبر 2021

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وقد نشر الخطاب المستشار الفني لمدينة الفنون والثقافة، الفنان أحمد أبو زهرة، في صفحته على "فيسبوك"، معرباً عن سعادته بتلك الشهادة التي اعتبرها "شهادة للتاريخ عن قدرة مصر والمصريين وكل من شارك في التصميم والتشييد والانتهاء من بناء قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة"، وتقدم بالشكر لمن شارك في تنظيم حفلات أوركسترا فيينا الفيلهارموني بقيادة، ريكاردو موتي، منذ أيام، في إطار افتتاح قاعة الموسيقى بدار الأوبرا الجديدة الواقعة في وسط مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كذلك شكر أبو زهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للثقافة والفنون.

المصدر: RT