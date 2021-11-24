تصوير فيلم "التحدي" الفضائي يستمر على الأرض

سيستمر في الربيع المقبل تصوير فيلم "التحدي" الفضائي الذي قد صُوّر جزء منه على متن المحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك مخرج الفيلم، كليم شيبينكو يوم 23 نوفمبر لوكالة "تاس" الروسية وقال:" إننا سنستمر في تصوير فيلمنا على الأرض في الربيع".

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وأضاف أن فريقه يختار حاليا ممثلين سيشاركون في تصوير الفيلم لاحقا. وقال إن أفراد الطاقم الفضائي الاحتياطي سيشاركون أيضا.

بينما قالت الممثلة ورائدة الفضاء، يوليا بيريسيلد التي تقوم ببطولة الفيلم إنها اعتادت على الغناء في الفضاء ولا تزال تمارس الغناء على الأرض. أما مخرج الفيلم، كليم شيبينكو فقال إنه قرر تأليف كتاب جديد عن فن الإخراج السينمائي ومعلمه وأصدقائه، بما في ذلك عن خبرة اكتسبها أثناء التصوير والإخراج في الفضاء.

يذكر أن فيلم "التحدي" يعتبر مشروعا مشتركا لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقناة التلفزيون الأولى الروسية وورشة Yellow, Black and White السينمائية.

جدير بالذكر أن الفيلم يروي قصة طبيبة روسية تصل إلى المحطة الفضائية لإنقاذ رائد فضاء أصابه مرض خطير.

المصدر: تاس