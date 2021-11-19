 
مباشر

عائلة سعودية تهدي المطرب المصري عمر كمال درعا وسيارة فاخرة

الثقافة والفن

عائلة سعودية تهدي المطرب المصري عمر كمال درعا وسيارة فاخرة
facebook/OmarKamalok/photos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrx5

أهدت عائلة سعودية سيارة فاخرة من نوع "بنتلي" ودرعا تكريما لمطرب المهرجانات المصري عمر كمال، أثناء استضافتها له في المملكة.

ونشر كمال فيديو على "فيسبوك" أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وعلق عليه: "شكرا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "بشكركم جدا جدا على الاستقبال وعلى اليوم الحلو ده والضيافة. من ساعة ما جيت الرياض لحد هنا ما سبتونيش خالص. بشكركم جدا على الاستقبال".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا