عائلة سعودية تهدي المطرب المصري عمر كمال درعا وسيارة فاخرة
facebook/OmarKamalok/photos
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أهدت عائلة سعودية سيارة فاخرة من نوع "بنتلي" ودرعا تكريما لمطرب المهرجانات المصري عمر كمال، أثناء استضافتها له في المملكة.
ونشر كمال فيديو على "فيسبوك" أثناء احتفاء العائلة السعودية به، وعلق عليه: "شكرا للشيخ مشعل المطيرى على التكريم والسيارة والاستضافة في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "بشكركم جدا جدا على الاستقبال وعلى اليوم الحلو ده والضيافة. من ساعة ما جيت الرياض لحد هنا ما سبتونيش خالص. بشكركم جدا على الاستقبال".
المصدر: RT
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