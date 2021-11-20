مجمع "في دي إن خا" في موسكو يستعد لافتتاح أكبر حلبة للتزلج على الجليد

انتهت عملية تشكيل سطح الجليد في مجمع "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني) حيث تم إنشاء أكبر حلبة للتزلج على الجليد في موسكو بمساحة 20500 متر مربع.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم مجمع "في دي إن خا" الترفيهي.

وفي وقت المساء، ستتم إنارة حلبة التزلج على الجليد بأضواء متعددة الألوان. ولهذا الغرض، تم وضع 1650 مترا مربعا من الاضاءة تحت الجليد.

في وقت الليل، سيتم عرض مقاطع فيديو مخصصة لموسم الشتاء على سطح الجليد مباشرة وذلك لخلق الأوضاع المزاجية الاحتفالية على حلبة التزلج بواسطة عناصر إضاءة خاصة تتضمن 88.6 ألف وحدة LED وضعت تحت الجليد.

Kirill Kalinnikov

وقال رئيس المكتب الصحفي للحلبة ألكسندر جيستكوف إن التحضيرات لافتتاح حلبة التزلج في مجمع "في دي إن خا" دخلت مرحلتها الختامية.

وأضاف قائلا:" سيتعين على المتخصصين تسوية الجليد، بالإضافة إلى إكمال تركيب عناصر البنية التحتية لحلبة التزلج على الجليد وتفعيل المشاريع الترفيهية والفنية.

ومن أجل توفير ظروف الراحة الآمنة للزوار والضيوف ، تم تجهيز حلبة التزلج بمركز إسعافات أولية، ومركزين لشحذ الزلاجات، ومطعم واحد، و9 مقاه مؤقتة في الشوارع ، ومراكز إعلام ومراكز إيجار الزلاجات".

وستستقبل حلبة التزلج زوارها الأوائل ي نهاية شهر نوفمبر. في الوقت نفسه، سيتسع الحلبة في وقت واحد ما يصل إلى 4.5 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن حلبة التزلج ستعمل وفقا لقواعد هيئة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على حقوق المستهلكين)، أي بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوبائية.

يذكر أن بلدية موسكو كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العاصمة الروسية ستشهد الشتاء المقبل افتتاح نحو أربعة آلاف منشأة للترفيه الشتوي وبينها حلبات التزلج مع الجليد الاصطناعي والطبيعي ومنحدرات تزلج ومنزلقات جليدية وجبال ثلجية وما إلى ذلك.

المصدر: تاس