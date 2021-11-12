زهير النوباني: باقٍ في الأردن.. ويوجد خلل في إدارة ملف الدراما

حلّ الفنان الأردني زهير النوباني ضيفا على برنامج ناس أونلاين للحديث عن أعماله الفنية القادمة وكيف يرى الحركة الفنية في بلده.

النوباني اعتبر أن هناك إمكانيات متوفرة في الأردن لصناعة أعمال فنية قيمة سواء من مخرجين أو فنانين أو كتاب نص مميزين، لكن هناك خللا في إدارة ملف صناعة الدراما، وعندما يتم الانتباه لهذا الموضوع ستأخذ الدراما الأردنية مكانها الحقيقي.

وحول الجدل الذي أثاره في الفترة الماضية بعد إعلان نيته الهجرة، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أضاف الفنان الأردني أنه عندما كتب هذه الجملة كانت لديه حالة من القلق على الوضع الاقتصادي الداخلي ومستقبل الشباب وحالة البطالة، والهدف من هذا المنشور هو إيصال الصوت وتحريك الراكد للفت نظر المعنيين لهذه الأوضاع، ولكن ليس الهجرة الفعلية.

النوباني تحدث عن الأثر الذي تركه زميله الفنان الأردني الراحل جميل عواد، معتبرا أنه كان طاقة فنية مميزة، ورحيله سيترك فراغا في الوسط الفني الأردني.

المصدر RT