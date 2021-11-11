جلسة تصوير "جريئة" لمحمد رمضان مع ملكة جمال الهند (فيديو)
نشرت ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله برفقة الفنان المصري محمد رمضان، خلال جلسة تصوير وصفها البعض بـ"الجريئة".
ونشرت راوتيلا، مقطع فيديو على أنغام أغنية نمبر 1، وعلقت قائلة: "بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي".
محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعى بجلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند https://t.co/WelwSh4ybI— جريدة الموجز (@elmogaznews) November 10, 2021
Bollywood Shining Star🌟 @UrvashiRautela ❤️ & Arab Star ⭐ @Mohamed_Ramadan ✴️😎 together featured on #filmfareME cover magazine 🔥#mohamedramadan#UrvashiRautela#mohamed_ramadan#mohamedramadanws#ramadan#star#أورفاشي_راوتيلا#محمد_رمضان#مصرpic.twitter.com/XC7jpd9MvG— Urvashi Rautela Pakistani FC ™🇵🇰❤️🇮🇳 (@AsliUrvashians) November 11, 2021
محمد رمضان يصدم جمهوره بتحسسه جسد أورفاشي راوتيلا أثناء جلسة تصوير.. فيديو https://t.co/mm4YuwXhgepic.twitter.com/7nGAnPCcwb— Nawaret (@Nawaret) November 11, 2021
محمد رمضان يتحسس فنانة هندية خلال جلسة تصوير (فيديو)#محمد_رمضان#صور#فيديو#أورفاشي_راوتيلاhttps://t.co/8ToRLf303o— Foochia - فوشيا (@foochia) November 11, 2021
وسبق أن أثار الفنان محمد رمضان،حالة من الجدل، بعد أن ظهر في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، وظهر عاري الصدر.
المصدر: RT
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