الشناوي: عادل إمام لم يعتزل الفن (فيديو)

تحدث الناقد الفني، طارق الشناوي، عن خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام.

وقال الشناوي خلال لقائة مع الإعلامي يوسف حسين، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية المصرية" مساء الأربعاء: "دا مش حقيقي، عادل إمام بيحافظ على صحته وخايف من كورونا"، متابعا:"أعتقد أنه لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم..هو ثروة قومية وبنحافظ عليها".

وأكد الناقد على أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت بانتشار مرض "الترند" والحصول على اللقطة، مشيرا إلى خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب الذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا وأثار ضجة.

وقال إن عادل إمام أعلن اعتزاله الأكشن وليس الفن بشكل عام كما قيل، موضحا:" نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير".

المصدر: RT