نسخة مقلدة مبكرة للموناليزا تباع في فرنسا مقابل 200 ألف يورو

تم بيع نسخة مقلدة مبكرة للوحة ليوناردو دافنشي "الموناليزا" في دار المزادات الفرنسية Artcurial مقابل 210 آلاف يورو، بما لا يزيد عمليا عن توقعات خبراء الفن التشكيلي.

أفادت بذلك وكالة "رويترز" التي قالت إن نسخة "المونا ليزا" رسمت عام 1600 م.

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وتشير المذكرة التي ألحقتها دار المزادات الفرنسية بنسخة "الموناليزا" إلى التطابق الدقيق بين النسخة المقلدة وأصلها، ما يعني أن رساما مجهولا كانت لديه فرصة لدراسة الأصل بشكل جيد.

يذكر أن "الموناليزا" تعتبر من أكثر اللوحات الفنية شهرة في العالم. ورسمها ليوناردو دافنشي في فلورنسا التي غادرها عام 1516 وأخذ اللوحة معه إلى فرنسا. وبعد وفاة الفنان التشكيلي اقتناها عام 1519 الملك الفرنسي فرانسيس الأول، وحفظت اللوحة في قلعة فونتينبلو حتى حلول عصر الملك لويس الـ14 الذي نقل اللوحة إلى قصر فرساي، ثم تم نقلها إلى قصر اللوفر بعد قيام الثورة الفرنسية نهاية القرن الـ18.

يذكر أن نسخة أخرى للوحة "الموناليزا" تعود إلى القرن الـ17 بيعت في يونيو الماضي في مزاد "كريستيز" في باريس مقابل 2.9 مليون يورو.

أما لوحة ليوناردو دافينشي "مخلص العالم" فبيعت في مزاد "كريستيز" في نيويورك عام 2017 مقابل 450 مليون دولار.

المصدر: تاس