مهرجان القاهرة السينمائي يكرم نيللي ويعرض نحو 100 فيلم من 60 دولة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج دورته الـ43 التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر، وتشمل تكريم الممثلة نيللي وعرض نحو 100 فيلم ضمن مسابقاته وبرامجه المختلفة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان من 26 نوفمبر حتى الـ5 من ديسمبر، حيث ستشهد دورة هذا العام العديد من المسابقات منها مسابقة آفاق السينما العربية.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

وأضاف أن "نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمالا مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء"، مبينا أن ذلك "ميزها عن فنانات جيلها وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا".

كما أشار حفظي إلى أن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام أكثر من 100 فيلم، يمثلوا 63 دولة حوالي العالم.

المصدر: "رويترز"