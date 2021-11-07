وفاة رسام كاريكاتور إيراني شهير متأثرا بكورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن رسام الكاريكاتور كامبيز درمبخش صاحب الأعمال الفنية المعروفة حول العالم، قد توفي عن 79 عاما متأثرا بإصابته بـ"كوفيد-19".

وجاء في بيان عن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي: "على الرغم من وفاة درمبخش، إلا أن إرثه الثمين سيبقى في ذاكرتنا إلى الأبد".

ودرمبخش من مواليد مدينة شيراز جنوب إيران عام 1942، وهو صاحب مسيرة امتدت لـ60 عاما، وسبق أن حصد التنويه في إيران وخارجها عن رسومه الكاريكاتورية.

ونشرت رسومه الكاريكاتورية في صحف عالمية عدة لاسيما في الولايات المتحدة وألمانيا، وعرضت أعماله في شتى أنحاء العالم وصولا إلى اليابان، وفي العام 2014، تلقى وسام "الفروسية" الفرنسي للفنون والآداب تقديرا لأعماله.

وعرف الرسام بتجسيده الأشخاص وبخط بسيط.

المصدر: "أ ف ب"