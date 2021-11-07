الفنان المصري توفيق عبد الحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاما

فاجأ الفنان المصري توفيق عبد الحميد جمهوره، بخبر سار، وهو عودته للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غياب طال لمدة سنوات.

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وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عن عودته قريبا إلى الشاشات في مسلسل جديد بعد غياب عن الأعمال الفنية لما يقرب من 12 عاما.

وكتب "عبد الحميد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "إن شاء الله فى رمضان القادم قد أكون ضيفا عليكم فى مسلسل جديد الله المستعان".

وكشفت صحيفة "البلد المصرية"، عن أن الفنان توفيق عبد الحميد ضمن فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة 2"، بطولة أمير كرارة، ويعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على تفاصيل العمل وترشيح باقي الأبطال، وإبرام التعاقد معهم لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "البلد"