 
مباشر

الفنان المصري توفيق عبد الحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاما

الثقافة والفن

الفنان المصري توفيق عبد الحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاما
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rofb

فاجأ الفنان المصري توفيق عبد الحميد جمهوره، بخبر سار، وهو عودته للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غياب طال لمدة سنوات.

إقرأ المزيد
مصر.. الفنان لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل
مصر.. الفنان لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل

وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عن عودته قريبا إلى الشاشات في مسلسل جديد بعد غياب عن الأعمال الفنية لما يقرب من 12 عاما.

وكتب "عبد الحميد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "إن شاء الله فى رمضان القادم قد أكون ضيفا عليكم فى مسلسل جديد الله المستعان".

الفنان المصري توفيق عبد الحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاما

وكشفت صحيفة "البلد المصرية"، عن أن الفنان توفيق عبد الحميد ضمن فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة 2"، بطولة أمير كرارة، ويعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على تفاصيل العمل وترشيح باقي الأبطال، وإبرام التعاقد معهم لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

المصدر: "البلد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا