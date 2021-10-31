إصابة أحمد فلوكس بفيروس كورونا
Reuters
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أصيب الفنان المصري أحمد فلوكس بفيروس كورونا بحسب ما أعلنته زوجته أمس السبت.
وكتبت رابيا زوجة فلوكس، عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام": "أحمد فلوكس إيجابي كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".
وكان فلوكس قد أعلن أن القضاء حكم له بالبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إزعاج رجل أعمال"، مشيرا إلى أنه يشكر القضاء المصري على عدالته، ويحمد الله أنه جاء له بحقه.
المصدر: RT
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