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نسخة تركية من الهيبة .. جبل التركي من يكون؟

الثقافة والفن

نسخة تركية من الهيبة .. جبل التركي من يكون؟
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نشرت قناة منوعات تركية خطتها للبدأ بتصوير مسلسل يكون نسخة عن المسلسل السوري اللبناني "الهيبة" الذي لاقى رواجا كبيرا في العالم العربي.

وشركة "القمر"، الناشطة في تركيا، لم تكشف تفاصيل عن هوية البطل الذي سيقدم شخصية جبل التي يجسدها النجم السوري تيم حسن، لكن الترشيحات تصب في خانة كيفانج تاتلينتوغ كونه الممثل المفضل للشركة، فيما ذكر البعض الآخر اسم كنان اميرزالي أوغلو.

وانطلقت مساء الأحد، أولى حلقات مسلسل "الهيبة" في موسمه الخامس والأخير والذي يحمل اسم "الهيبة جبل"، ومنذ انطلاقه وهو يتصدر الترند على "إنستجرام"، وفي عدد من الدول العربية من بينها السعودية، لبنان، مصر وغيرها من الدول.

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