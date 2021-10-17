 
مباشر

مصر.. العثور على قطع أثرية من العصر البيزنطي قرب معبد الأقصر

الثقافة والفن

مصر.. العثور على قطع أثرية من العصر البيزنطي قرب معبد الأقصر
Facebook@tourismandantiq
العثور على أمفورات ومسارج من العصر البيزنطي في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj1g

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت "يسي" والمعروف باسم قصر توفيق باشا أندراوس والمتاخم لمعبد الأقصر في الكشف عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي.

إقرأ المزيد
مصر.. اكتشاف رؤوس أكباش حجرية جديدة في الأقصر (صور + فيديو)
مصر.. اكتشاف رؤوس أكباش حجرية جديدة في الأقصر (صور + فيديو)

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، حسبما أوردت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الأحد.

مصر.. العثور على قطع أثرية من العصر البيزنطي قرب معبد الأقصر
Facebook@tourismandantiq
العثور على أمفورات ومسارج من العصر البيزنطي في مصر
مصر.. العثور على قطع أثرية من العصر البيزنطي قرب معبد الأقصر
Facebook@tourismandantiq
العثور على أمفورات ومسارج من العصر البيزنطي في مصر

وأشار المسؤول إلى أن هذا الكشف يأتي ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تمت بالموقع، حيث تم العثور من قبل على مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

وأضاف الأمين العام للمجلس أن أعمال الحفائر بالموقع جار استكمالها.

 

المصدر: موقع وزارة السياحة والآثار المصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا