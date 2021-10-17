مصر.. العثور على قطع أثرية من العصر البيزنطي قرب معبد الأقصر

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت "يسي" والمعروف باسم قصر توفيق باشا أندراوس والمتاخم لمعبد الأقصر في الكشف عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، حسبما أوردت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الأحد.

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Facebook@tourismandantiq

وأشار المسؤول إلى أن هذا الكشف يأتي ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تمت بالموقع، حيث تم العثور من قبل على مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة.

وأضاف الأمين العام للمجلس أن أعمال الحفائر بالموقع جار استكمالها.

المصدر: موقع وزارة السياحة والآثار المصرية