ترشيح فيلم فنلندي تم تصويره بدعم من وزارة الثقافة الروسية لنيل "أوسكار"

رشّحت فنلندا فيلم "المقصورة السادسة " من إخراج، يوهو كواسمانين، الذي صوّره بدعم من وزارة الثقافة الروسية وبمشاركة الفنانين الروس لنيل جائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية.

أفاد بذلك الاتحاد الفنلندي للصناعة السينمائية. وجاء في بيان نشره الاتحاد أنه تم ترشيح فيلم "المقصورة السادسة" لنيل جائزة "أوسكار" السينمائية بفئة "الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية".

يذكر أن الفيلم يروي قصة رحلة قطار قامت بها نهاية تسعينيات القرن الماضي طالبة فنلندية وعامل مناجم روسي من موسكو إلى مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا.

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وشارك بطولة الفيلم الممثل الفنلندي، سيدي هآرالا والممثلون الروس، يوري بوريسوف، دينارا دروكاروفا، يوليا أوخ. أما الروسيان، سيرغي سيليانوف وناتاليا دروزد فتوليا إنتاج الفيلم. وشاركت في التصوير إلى جانب فنلندا كل من إستونيا وألمانيا.

يذكر أن الفيلم الفنلندي الروسي"المقصورة السادسة" سبق له أن نال الجائزة الكبرى في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الـ74.

المصدر: تاس