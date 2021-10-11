عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ60 وابنه ينشر صور نادرة له

يحتفل المطرب المصري العالمي عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ60، وهو من مواليد 11 أكتوبر عام 1961، وفي هذه المناسبة نشر أبنه عبدالله صور نادرة له.

ونشر عبد الله دياب، صورة تجمعه مع والده وشقيقته في الطفولة، عبر ستوري حسابه، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد بابا.. أحبك"، وبالمثل حرصت جانا دياب على معايدة والدها بمناسبة عيد ميلاده، قائلة :"عيد ميلاد سعيد بابا.. موهوب جدا".

ونشرت كنزي دياب، صورتين لها مع والدها إحداهما بمرحلة الطفولة والأخرى فى شبابها وهو يقبلها، وعلقت كنزي، على الصور التى نشرتها عبر خاصية "ستوري" فى حسابها بموقع "انستجرام": "أحبك".

وحرص الفنان أحمد حلمي، على تهنئة المطرب عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ60، بنشر فيديو يتضمن جزءا من أغنية للهضبة وتهنئة بصوت حلمي له.

كما حرص الفنان الكوميدي، أكرم حسني، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وهنأ الشاعر عزيز الشافعي، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 11 أكتوبر.

بفارق كبير جدا

يغرد #عمرو_دياب وحيدا في منطقتنا العربيه منذ فتره طويله وسيظل كذلك لفتره أطول

تاريخ و حاضر مشرف ل رمز من رموز الفن المصري على مدار التاريخ

عملاق بالقيمه الفنيه والعطاء المتواصل والأرقام و الجوائز و حجم الشعبيه و الإنتشار و بكل المقاييس والمعايير الفنيه والجماهيريه pic.twitter.com/qOIrF2fg9y — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) October 11, 2021

وحقق النجم عمرو دياب النجاح من خلال العديد من الألبومات الغنائية الناجحة منها، البوم ميال، نور العين، عودوني، قمرين، تملى معاك، ليلى نهاري، الليلة دي، بناديك تعالى، الليلة، أحلى وأحلى، معدي الناس، بالإضافة إلى أغنياته وكليباته المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا

وطرح الهضبة عمرو دياب برومو أحدث أغنياته "أنت الحظ"، تزامنًا مع عيد ميلاده الـ60، ونشر المؤلف تامر حسين، البرومو عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وهي من ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

المصدر: RT