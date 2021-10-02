"كريستيز" تتوقع بيع لوحة لبانكسي بنحو 4.75 مليون دولار

قالت دار "كريستيز" للمزادات إنها تتوقع بيع لوحة "الفتاة والبالون" للفنان الغرافيتي الإنجليزي بانكسي، بمبلغ يصل إلى 4.75 مليون دولار عند عرضها يوم 14 أكتوبر.

واللوحة عبارة عن قماش نصف ممزق عليه صورة مرسومة بالرش لفتاة تمد يدها لتمسك ببالون أحمر على شكل قلب.

وعُرف العمل الفني بعد ذلك باسم "الفتاة والبالون"، وقد تم بيعه لأول مره مقابل 1.4 مليون دولار في دار "سوثبيز" في أكتوبر 2018.

وقالت كاثرين أرنولد، الرئيسة المشاركة لقسم فن ما بعد الحرب والفن المعاصر في "كريستيز" في أوروبا، خلال عرض العمل الفني في صالات الدار بلندن الجمعة: "إنها صورة مميزة جدا لبانكسي، حيث أنها أول (عمل) يقوم بتكراره في الشوارع".

وتابعت أرنولد: "هناك بعض النسخ المكررة، تظهر فيها الفتاة الصغيرة مع البالون برسم صغير جدا على قطعة قماش".

وتضيف: "هنا في هذه اللوحة... طار البالون بعيدا بالفعل إلى لوحة قماش ثانية. وهذا يعني بالطبع أنها انفصلت إلى الأبد عن بالون قلبها الصغير الذي كانت تتوق إليه".

المصدر: "رويترز"