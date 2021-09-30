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المغنية غلوريا استيفان تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي في سن التاسعة

الثقافة والفن

المغنية غلوريا استيفان تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي في سن التاسعة
Reuters SIMON DAWSON
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كشفت المغنية الأمريكية كوبية الأصل غلوريا استيفان عن تعرضها لاعتداء جنسي عندما كانت في التاسعة من العمر على يد مدرس للموسيقى كان من أفراد عائلتها.

ولم تكشف غلوريا عن اسم الرجل لكنها قالت إنه هددها بقتل والدتها إذا كشفت ما حدث.

وقالت جلوريا إنها عندما أخبرت والدتها في نهاية الأمر، اتصلت بالشرطة لكنهم لم يشجعوا الأسرة على المضي قدما في الأمر بسبب التداعيات التي يمكن أن تتعرض لها غلوريا من خلال الإدلاء بشهادتها.

وأضافت: "هذا هو الشيء الوحيد الذي أشعر بالمرارة تجاهه، لأنني أعلم أنه لا بد وأن هناك ضحايا آخرين".

وغلوريا استيفان ولدت في كوبا وانتقلت إلى ميامي عندما كانت طفلة صغيرة، وأصبحت واحدة من أكبر نجوم البوب الذين ينتمون لأمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات.

المصدر: "رويترز"

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