مواطن روسي يعرض للبيع عبر الإنترنت 3 لوحات لسلفادور دالي (صور)

عرض أحد سكان مدينة بطرسبورغ الروسية عبر شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي الروسية ثلاث لوحات للبيع، من إبداع الفنان الإسباني الشهير سلفادور دالي.

وذكر البائع عبر صفحة الإعلانات التابعة للشبكة أن اللوحات "تتميز بجمال لا نظير له" وهي تعود لاعمال دالي التي رسمها عام 1971، مشيرا إلى أنها لا تباع إلا معا، ولديه شهادات توثق منشأ كل منها.

وحسب البائع فإن اللوحات المنقوشة الثلاث التي قام دالي بتلوينها بألوان مائية وترك عليها نقوشا بيده، تعد جزءا من مجموعة "إهداء لآلبرخت دورر" ومدموغة بأختام وعلامات مائية.

Sputnik

وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" كشف أنه اقتنى اللوحات من دار المزادات في مدينة كان الفرنسية.

وقال في إعلانه إنه يبيع تحف دالي الفريدة بمبلغ يعادل مليونا و376 ألف دولار، مؤكدا استعداده للمساومة.

Sputnik

واعتبر البائع أن بيع تحف فنية عبر نشر إعلانات مجانية في شبكة الإنترنت أمر مجد لأن هذه الموارد "لا تخلو من الخبراء" مثلها مثل المنتديات الخاصة لهواة جمع التحف الفنية.

المصدر: "نوفوستي"