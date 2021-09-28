إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا
Reuters
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كشف الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37 عن تخلف الفنان المصري محمود قابيل عن حضور فعاليات المهرجان، نظرا لإصابته بفيروس كورونا.
وقال أباظة في تصريح لـ"المصري اليوم" إن محمود قابيل مصاب بكورونا ولم يتمكن من الحضور وأتمنى له الشفاء.. كلها ظروف خارجة عن الإرادة".
وصرح بأن محمود حرص على مشاهدة الأفلام وإرسال تقييمه للجنة، وشارك في فيديو كونفرانس مع اللجنة أكثر من مرة كونه رئيسا لها.
وانطلقت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط تحت شعار "السينما من أجل الحياة" بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.
المصدر: "المصري اليوم"
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