تعرض زوجة الفنان المصري حمادة هلال وأولاده لحادث سير
instagram/hamadahelaleg
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أعلن الفنان المصري حمادة هلال تعرض زوجته وأولاده لحادث سير، داعيا جمهوره إلى الدعاء لهم بالشفاء العاجل.
وكتب هلال عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام": "قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".
اليوم السابع
المصدر: اليوم السابع
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