تعرض زوجة الفنان المصري حمادة هلال وأولاده لحادث سير

أعلن الفنان المصري حمادة هلال تعرض زوجته وأولاده لحادث سير، داعيا جمهوره إلى الدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وكتب هلال عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام": "قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".

اليوم السابع

المصدر: اليوم السابع