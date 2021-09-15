المسلسل المصري "الاختيار 3" يجسد للمرة الأولى شخصية مرسي

يظهر في الجزء الثالث من المسلسل المصري "الاختيار" عدد من كبار النجوم، بينهم ياسر جلال الذي سيؤدي شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصبري فواز في دور الرئيس السابق الراحل محمد مرسي.

ومن المتوقع أن يثير الجزء الثالث من "الاختيار" حالة كبيرة من الجدل لما يتناوله من أحداث فارقة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تجسيد شخصية مرسي في أحداث هذا المسلسل.

وقالت مصادر خاصة لموقع "القاهرة 24" إن "التحضيرات الخاصة بالجزء الثالث من المسلسل تشارف على الانتهاء، حيث وضعت الشركة المتحدة التفاصيل الخاصة بالعمل وخطة الإنتاج، إلى جانب أنها قررت إسناد كتابة السيناريو والإخراج إلى فريق عمل "الاختيار 2"، حيث يقوم بكتابة القصة والسيناريو المؤلف هاني سرحان، ويخرج العمل بيتر ميمي الذي شارك في الجزئين الأول والثاني من المسلسل".

ومن المقرر أن يجمع الجزء الثالث من المسلسل الفنانين أحمد السقا، وياسر جلال، وصبري فواز، وكريم عبد العزيز، الذي شارك في الجزء الثاني منه، والفنان أمير كرارة الذي قام بتجسيد شخصية أحمد المنسي في الجزء الأول وتلقى إشادات واسعة لما قام به خلال المسلسل من أداء وتجسيد لافت للنظر بالرغم من اختلاف الأدوار السابقة التي أداها عن طبيعة ما قدمه خلال "الاختيار".

ويعد الجزء الثالث من "الاختيار" إعادة تمثيل لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى رأس السلطة في مصر من خلال سيطرتها على المجالس النيابية، وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي لحقت مصر في تلك الفترة وأدت إلى حالة غضب شعبي على الجماعة ومحمد مرسي، انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، خارطة طريق تضم عددا من البنود كان على رأسها عزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، الذي أصدره مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية.

المصدر: "القاهرة 24"