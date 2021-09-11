الفنان المصري أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة قديمة له

احتفل الفنان المصري أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة له وهو طفل يحتفل بعيد ميلاده.

وعلق عبد الباقي على الصورة: "زي النهاردة من عيد ميلادي زمان، ياريت ماحدش يتريق على التورتة ولا على التيشيرت ولا التبريقة ولا الإيد اللي في الوسط المهم ماحدش يتريق وخلاص".

المصدر: وكالات