الفنان المصري أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة قديمة له
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احتفل الفنان المصري أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة له وهو طفل يحتفل بعيد ميلاده.
وعلق عبد الباقي على الصورة: "زي النهاردة من عيد ميلادي زمان، ياريت ماحدش يتريق على التورتة ولا على التيشيرت ولا التبريقة ولا الإيد اللي في الوسط المهم ماحدش يتريق وخلاص".
المصدر: وكالات
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