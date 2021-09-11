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الفنان المصري أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة قديمة له

الثقافة والفن

الفنان المصري أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة قديمة له
instagram/ashrafabdilbaky
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احتفل الفنان المصري أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الـ58 بنشر صورة له وهو طفل يحتفل بعيد ميلاده.

وعلق عبد الباقي على الصورة: "زي النهاردة من عيد ميلادي زمان، ياريت ماحدش يتريق على التورتة ولا على التيشيرت ولا التبريقة ولا الإيد اللي في الوسط المهم ماحدش يتريق وخلاص".

المصدر: وكالات

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