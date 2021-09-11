حقيقة وفاة الفنان المصري محمد سعد

تصدر اسم الفنان المصري محمد سعد محركات البحث بعد انتشار شائعات عن وفاته بفيروس كورونا، إلا أن المكتب الإعلامي للفنان نفى هذه الشائعات.

وقال المكتب الإعلامي لسعد في تصريحات لموقع "الوطن" إن "الفنان بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة دون مصدر".

وكان سعد ابتعد منذ ثلاثة أعوام عن تقديم أعمال جديدة سواء في السينما أو التلفزيون بسبب ضعف السيناريوهات التي قدمت له.

وقال في تصريحات سابقة إنه "يبحث عن الاختلاف مثلما فعل في فيلم "الكنز" بجزئيه، وأشاد به الخبراء بعدما آمن به المخرج شريف عرفة وأخرجه من شخصية اللمبي".

وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد في السينما فيلم "الكنز 2"، وشارك في بطولته أيضا كل من محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وسوسن بدر وأحمد حاتم ودارت قصته استكمالا للجزء الأول حول العديد من الحكايات عن حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.

وفي الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد "فيفا أطاطا" عام 2014، والذي شاركته بطولتها إيمي سمير غانم، وظهر محمد سعد في المسلسل بشخصيتين "أطاطا" التي ظهر بها في فيلم "عوكل"، وشخصية "اللمبي" التي ظهر بها في عدد كبير من أفلامه.

المصدر: "الوطن"