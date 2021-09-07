الفنان المصري حسن شاكوش لنقابة الموسيقيين: "أنا آسف وهشتغل حتى لو هشيل طوب".

وجه مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش رسالة إلى نقابة الموسيقيين في بلاده أعرب فيها عن أسفه، مضيفا: "أغني على الفراشة علشان مقعدتش في البيت وهشتغل حتى لو هشيل طوب".

وقال شاكوش في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لم أقصد إهانة الموسيقيين أو العازفين أو الطبالين، وفرقتي تضم قامات كبيرة في العزف والطلبة أكبر مني سنا وأكد لهم كل تقدير نظرا لفرق السن بيننا، وأي مطرب ليس له قيمة بدون الفرقة الموسيقية، الفرقة 80% من نجاح المطرب وهي الستارة التي تنجحه".

وأضاف: "عملت مع عدد كبير من الموسيقيين وأتعامل معهم بتواضع بعيد عن التناكة والفخامة على الإطلاق، عمري ما أغلط في أي عازف أو طبال".

وأوضح: "هذا الخطأ هو الأول لي في حياتي، تم التجاوز في حقي أنا ووالدتي، والأزمة تم تجاوزها وأنا ورضا وفرقته حبايب وإخوات، عمري ما تطاولت على أي شخص من الفرق الموسيقية ولهم مني كل احترام وتقدير".

وتابع: "أنا لست شخص تنك، وأحافظ على رزقي، خوفا من ربنا، الموت أسرع من رمشة العين، أمي وأبي أغلى ناس في حياتي بعد ربنا، وأنا وحياة أمي لم أقصد الإهانة بأي عازف أو موسيقى، وقلت إذا كان الأب غير مسيطر في منزله يكون بلا حاكم لأولاده، وهو ما قصدته من مقولة إن إذا كان رب البيت طبال بنته تطلع رقاصة، أنا آسف، المقولة غير مقصودة".

وختم قائلا: "راضي بحكم ربنا وقرارات نقابة المهن الموسيقية، آسف حقكم عليا متزعلوش، الكلام موجه لكل الموسيقيين والفرق المصرية، وكل تأخيرة وفيها خيرة، أغني على الفراشة علشان مقعدتش في البيت وهشتغل حتى لو هشيل طوب".

المصدر: "المصري اليوم"