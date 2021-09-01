اختتام أعمال مهرجان "أندريه تاركوفسكي" في روسيا

شهد مهرجان "المرآة" الدولي الـ15 للسينما الإبداعية الذي أقيم على مدى 5 أيام في مدن مقاطعة "إيفانوفسكايا" الروسية عرض 40 فيلما سينمائيا وعقد 20 لقاء إبداعيا مع السينمائيين.

أفاد بذلك يوم 31 أغسطس المكتب الصحفي للمهرجان.

وكُرست فعاليات المهرجان إلى إبداع المخرج السوفيتي الموهوب، أندريه تاركوفسكي (1932 - 1986) الذي تعد مقاطعة إيفانوفسكيا موطنه.

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أما البرنامج الرئيس للمهرجان فتضمن 9 أفلام تمثل روسيا ومنغوليا وقرغيزيا وبلغاريا وكوسوفو وجورجيا والهند وألمانيا وبريطانيا.

ضمت لجنة التحكيم المخرجين، باكور باكورادزه من روسيا وفاديم بيريلمان من كندا ورئيس تحرير مجلة Revolver الألمانية، ساسكيا فالكر، ومؤرخ وبروفيسور السينما في جامعة نيويورك، دان سترايبل من الولايات المتحدة والمشرفة على برامج مهرجان "كان" السينمائي أليونا شوماكوفا.

وفاز بالجائزة الأولى للمهرجان فيلم "برغتي الوحيدة" من إخراج الجورجية، جوجا دوبراشكوس. أما جائزة أفضل إخراج فنالها فيلم "بحثا عن فينوس" من إخراج التشيكية، نوريكا سيفا. ومنح، فاديم بيريلمان جائزة المشاهدين لقاء إخراجه لفيلم "دروس اللغة الفارسية".

يذكر أن المخرج السينمائي العالمي، أندريه تاركوفسكي المعروف بإخراج فيلم "طفولة "إيفان" الفائز بالجائزة الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي وأفلام "المرآة" و"سولياريس" و" أندريه روبليوف" و"المرشد" وغيرها.

المصدر: تاس