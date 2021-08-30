رحيل المخرج المصري كريم ضياء الدين عن 75 عاما

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر المخرج كريم ضياء الدين الذي توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 75 عاما، الذي كان أحد صناع الموجة الجديدة للسينما المصرية في حقبة التسعينات.

ولد ضياء الدين عام 1946 وظهر في مرحلة الطفولة ببعض الأفلام من إخراج والده أحمد ضياء الدين مثل "أرضنا الخضراء" عام 1956 أمام ماجدة الصباحي وشكري سرحان ومحمود المليجي وحسين رياض.

وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1967 وبدأ مشواره المهني مساعد مخرج كما عمل في التلفزيون وقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية والسهرات التلفزيونية.

ومن أبرز الأفلام التي أخرجها "المراكبي" بطولة صلاح السعدني ومعالي زايد، و"الأخطبوط" بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين، و"أبو الدهب" بطولة أحمد زكي ورغدة، و"بالعربي سندريلا" بطولة ريهام عبد الغفور وأحمد هارون وحسن حسني.

رحمة الله عليك صديقي وعشرة العمر المخرج الكبير كريم ضياء الدين

برجاء قراءه الفاتحه

ورحمة الله عليك يا حبيبي pic.twitter.com/WnfYLSOBGU — Ossama Elgoly (@ElgolyOssama) August 30, 2021

وتبقى العلامة الفارقة في مشواره تظل فيلم "إسماعيلية رايح جاي" من بطولة محمد فؤاد ومحمد هنيدي وخالد النبوي وحنان ترك، حيث قدم للسينما جيلا جديدا من الممثلين أصبحوا فيما بعد نجوم الصف الأول.

وكان الراحل متزوجا من شقيقة الفنانة شريهان التي كتبت على حسابها بموقع "تويتر" "انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أبناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين".

وأضافت "اسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان الصبر والسلوان".

أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان #كريم_ضياء_الدين الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا اليه راجعون — Sherihan (@Sherihan) August 30, 2021

المصدر: رويترز