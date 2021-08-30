قطر تشارك للمرة الأولى في مهرجان روسي للموسيقات العسكرية

افتتح الجمعة 27 أغسطس في الساحة الحمراء بموسكو مهرجان "برج سباسكايا" الدولي الـ14 للفرق الموسيقية العسكرية.

وشهدت مراسم افتتاح المهرجان حفلا موسيقيا كبيرا شاركت فيه 14 فرقة موسيقية تمثل روسيا وبيلاروس واليونان وقطر والمكسيك .

وشارك ممثلو قطر في المهرجان للمرة الأولى. واختلف الزي الأزرق الساطع لأفراد الفرقة الموسيقية القطرية التابعة للشرطة القطرية عن أزياء المشاركين الآخرين وعزفت الأوركسترا ألحانا للمؤلفين الموسيقيين الوطنيين. وقدمت الفرقة العسكرية للقوات المسلحة القطرية، مع طاقم العرض العسكري للقوات المسلحة القطرية ألحان مصارع الثيران من أوبرا "كارمن" وعددا من الأغاني الشعبية القطرية.

وافتتح الحفل الموسيقي الأوركسترا الرئاسية التابعة لقائد حامية الكرملين في موسكو. وأول ما قدمته هي أغنية "مسيرة المتحمسين" لـ إسحاق دونافسكي من فيلم "مسار الضوء".

Ramil Sitdikov

كرست أوركسترا القوات المسلحة اليونانية "ثيسيوس" عرضها للذكرى الـ200 لقيام ثورة التحرر الوطني، والتي لعبت فيها مساعدة الإمبراطورية الروسية دورا مهما. وصوّر المشاركون اليونانيون في الأداء أيضا مشاهد صغيرة من الأحداث العسكرية آنذاك وهم يرتدون أزياء القرن الـ19 .

Sputnik Ramil Sitdikov

وضم برنامج الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أغاني المؤلف الموسيقي السوفيتي الروسي ألكسندر زاتسيبين، الذي بلغ العام الجاري من العمر 95 عاما. وقدمت الأوركسترا أغنيات "لو كنت سلطانا" و"جزيرة الحظ السيئ" و"هناك لحظة واحدة" و"ماروسيا" وغيرها من الألحان المشهورة.

انتهى الحفل بأداء الأوركسترا المشتركة التي ضمت كل الفرق التي حضرت إلى المهرجان. وقام المشاركون بأداء المقطوعة الموسيقية "1812" لبيوتر تشايكوفسكي ومارش "وداعا، أيها السلافية " من تأليف، فاسيلي أغابكين.

يذكر أن أعمال المهرجان ستستمر لغابة 5 سبتمبر المقبل ولن يقدم المشاركون عروضهم في الساحة الحمراء فحسب بل في العديد من متنزهات موسكو وحدائقها ومسارحها.

المصدر: تاس