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وفاة الممثل الأمريكي إد أسنر عن 91 عاما

الثقافة والفن

وفاة الممثل الأمريكي إد أسنر عن 91 عاما
Reuters Mario Anzuoni
الممثل الأمريكي الراحل إد أسنر
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أعلنت أسرة الممثل الأمريكي إد أسنر الحاصل على 7 جوائز إيمي وفاته عن عمر ناهز 91 عاما في منزله محاطا بأسرته.

وأدى أسنر أدوارا في عدة مسلسلات تلفزيونية بينها "ذا ماي تيلور مور شو"، و"لو غرانت" في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وشارك بصوته أيضا في فيلم الرسوم المتحركة الشهير"آب" عام 2009.

واشتهر أسنر بتوجهاته الليبرالية في فترة عمله رئيسا لنقابة ممثلي الشاشة في الثمانينات عندما انتقد تورط الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى أثناء فترة حكم الرئيس السابق رونالد ريغان.

المصدر: "رويترز"

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