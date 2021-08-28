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ممثلة كويتية معروفة تكشف جوانب من معاناتها مع مرض السرطان

مجتمع

ممثلة كويتية معروفة تكشف جوانب من معاناتها مع مرض السرطان
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الفنانة الكويتية جواهر - أرشيف
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كشفت الفنانة الكويتية جواهر جوانب من معاناتها مع مرض السرطان الذي تعاني منه منذ بداية تشخيصه الخاطئ عام 2019، وصولا إلى جلسات العلاج الكيميائي في أحد مستشفيات لندن.

وقالت في لقاء مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية مي العيدان: "الخطأ بتشخيص المرض سببه الإبطاء بإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير، قبل اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد".

وأضافت: "تلقيت 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، والآن أصبحت بحال أفضل من السابق، إذ أستطيع الحركة ومغادرة السرير، بعد أن كنت غير قادرة حتى على السجود في صلاتي".

وأشارت إلى أن الأطباء يعملون على محاصرة المرض، إذ من غير الممكن إزالة جميع الأورام المنتشرة.

وأعلنت الفنانة الكويتية عن إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020، حين نشرت صورة لناجين من مرض السرطان في الدماغ معلقة بقولها: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يا رب".

المصدر: "مي العيدان - تويتر"

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