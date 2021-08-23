عبد الرحيم كمال ردا على السيسي: مستعد أقدم أي عمل مجانا وثقتي في بلدي زادت

رد عبد الرحيم كمال الكاتب والسيناريست المصري، على رسالة الدعم والتقدير التي وجهها له الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تشابه سيطرة "طالبان" على أفغانستان مع أحداث مسلسل "القاهرة كابول".

وقال عبد الرحيم كمال ردا على السيسي موجها الشكر له في تصريح لقناة "صدى البلد": "هذه ثقتنا في حضرتك ورؤيتك، أنا بشكر حضرتك، هو ده عشمنا، ودي الرؤية اللي إحنا مستنيينها، وأنا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت، وأنا مستعد أقدم أي عمل مجانا، لأنه مكسبي أكبر بكتير من أي أجر آخر، وعندنا مواهب كتير جدا والله يا فندم".

وكان السيسي وجه رسالة دعم وتقدير لمجهود كمال وأعماله في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" خاصة بعد تشابه سيطرة "طالبان" على أفغانستان مع أحداث مسلسل "القاهرة كابول" الذي تولى كتابته في شهر رمضان الماضي.

وأضاف في رسالته: "أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وعاوزة أقول لك: جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، قضايانا كتير".

وتابع: "كان في أولويات للدولة تجاه قضاياها والإعلام والثقافة والفنون لها أولوية متقدمة لكن مش كل حاجة بنفكر فيها نقدر نصل فيها إلى النتائج المرجوة الدولة بتاخد سنين علشان تتجاوز تحديات".

وأردف قوله: "لفت نظري حديثك عن تجديد الخطاب الروحي وحديثك عن التاريخ وتمجيده بفكرة معينة، أنت بتسهدف قضية وتطرحها على ناس قد تتوارى فكرة الربح بالنسب لك، لكن أنا مش هطلب من المخرجين والمنتجين والكتاب إنهم يطرحوا قضايا قد لا تحقق أرباحا، لكن دعمي للإبداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك إنك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي".

يُشار إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" شارك في بطولته مجموعة من الفنانين على رأسهم فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وغيرهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسام علي.

المصدر: "القاهرة 24"