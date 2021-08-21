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الموت يفجع الفنان المصري محمد رمضان

الثقافة والفن

الموت يفجع الفنان المصري محمد رمضان
محمد رمضان
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توفيت، يوم السبت، والدة نسرين أبوالنجا، زوجة الفنان المصري محمد رمضان.

وأعلن حساب منسوب لزوجة محمد رمضان، عبر موقع "إنستغرام"، خبر الوفاة، وطلب الدعاء لها.

وقرر الفنان محمد رمضان إلغاء جميع حفلاته في الساحل الشمالي والعودة إلى القاهرة لتشييع حماته إلى مثواها الأخير، وذلك بعد يوم من إحياء حفلته الغنائية في غولف بورتو مارينا بالساحل.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما علي وكنز.

المصدر: RT

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