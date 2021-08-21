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روسيا تصور فيلما في "حميميم" باللاذقية يروي قصة إسقاط مقاتلتها من قبل الأتراك (فيديو)

الثقافة والفن

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يجري في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في اللاذقية السورية تصوير فيلم روائي يستند إلى قصة مقاتلة "سو-24 ام" الروسية التي أسقطتها مقاتلة "F-16С" التركية عام 2015.

ومن المتوقع أن يصدر الفيلم بعنوان "سماء" للمخرج الروسي، إيغور كوبيلوف، في 7 أكتوبر القادم.

وأدى هذا الحادث آنذاك إلى مصرع قائد الطاقم المقدم الطيار أوليغ بيشكوف.

وتم إنقاذ ملاح الطائرة النقيب الطيار، قسطنطين موراختين، من قبل وحدة للقوات الخاصة الروسية، بدعم من مقاتلي حزب الله اللبناني.

المصدر: نوفوستي

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