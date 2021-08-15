مصر.. مصدر يكشف حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني

كشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أن الصورة المنتشرة مؤخرا وتجمع الفنان ودينا الشربيني هي من صيف العام الماضي وليست جديدة.

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وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" أنه كانت هناك محاولات خلال الأشهر الماضية لحل الخلاف بينهما، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، ولكن عودتهما ليست أمرا مستبعدا خاصة أنهما ما زالا يكنان المشاعر لبعضهما.

ويهتم جمهور النجمين بالبحث عن حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعدما انتشرت الفترة الأخيرة صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتزيد التكهنات بعودة الهضبة إلى الممثلة الشابة خاصة بعد حفله الأخير في العلمين الجديدة.

المصدر: "الوطن"