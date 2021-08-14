لبنان.. نوال الزغبي تعتذر عن تسلمّ جائزة "الموريكس دور"

اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويا للفنانين اللبنانيين المبدعين، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعزت الفنانة اللبنانية سبب رفضها الجائزة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بلادها خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت الزغبي عبر "تويتر" بإقامة الحفل في تلك الظروف التي يشهدها لبنان، ووصفت الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وقالت: "آمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. فلبنان ليس بخير".

لا شكّ بأنّ جائزة #الموريكس_دور تعدّ من واجهات #لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في #بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة #لبنان قد أصبحت قريبة #لبنان_ليس_بخير — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 14, 2021

وسيقام حفل "الموريكس دور" السنوي يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس الجاري.

وستكون الدورة الـ20 للحفل مهداة إلى بيروت، وشعارها "الأمل رغم الألم".

المصدر: وكالات