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لبنان.. نوال الزغبي تعتذر عن تسلمّ جائزة "الموريكس دور"

الثقافة والفن

لبنان.. نوال الزغبي تعتذر عن تسلمّ جائزة
twitter/NawalElZoghbi
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اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويا للفنانين اللبنانيين المبدعين، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعزت الفنانة اللبنانية سبب رفضها الجائزة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بلادها خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت الزغبي عبر "تويتر" بإقامة الحفل في تلك الظروف التي يشهدها لبنان، ووصفت الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وقالت: "آمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. فلبنان ليس بخير".

وسيقام حفل "الموريكس دور" السنوي يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس الجاري.

وستكون الدورة الـ20 للحفل مهداة إلى بيروت، وشعارها "الأمل رغم الألم".

المصدر: وكالات

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