وسائل إعلام: الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي يواجه تهمة تحرش جنسي جديدة

حددت محكمة سانتا مونيكا في كاليفورنيا أبريل المقبل موعدا للاستماع لإفادة الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي في تهمة تحرش جنسي جديدة موجهة إليه.

وأعلنت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن "التهم الموجهة إلى كوسبي البالغ 84 عاما صادرة عن جودي هوت التي تدعي أنه في عام 1974 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، سقاها الممثل الكوميدي مشروبا وتحرش بها".

وتم إطلاق سراح الممثل الكوميدي هذا الصيف بعد أن ألغت محكمة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إدانته بسوء سلوكه الجنسي.

ووجدت هيئة محلفين في أبريل عام 2018 أن "كوسبي مذنب بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي ضد أندريا كونستاند، موظفة جامعة تيمبل، وفي سبتمبر من العام ذاته، حكم على الممثل بالسجن".

واشتهر كوسبي بأدواره في "رحلة العودة إلى أوز" عام 1974، و"جاك" عام 1996، و"الكوميدي" عام 2002، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني "استعراض كوسبي" للأعوام 1984-1992.

المصدر: "نوفوستي"