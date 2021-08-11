عرض 11 لوحة لبيكاسو للبيع في مزاد

تعرض نحو 11 لوحة من أعمال الرسام الإسباني بابلو بيكاسو للبيع في مزاد في شهر أكتوبر، إذ تسعى مجموعة "إم جي إم ريزورتس" للفنادق ونوادي القمار لتنويع مجموعتها الفنية الثرية.

وقالت المجموعة و"دار سوذبي للمزادات" يوم الأربعاء إن المزاد سيقام في 23 أكتوبر في فندق بلاجيو في لاس فيغاس الذي تعرض به اللوحات.

وقد تدر عملية البيع نحو 100 مليون دولار ويعتقد أنه سيكون أعلى المزادات التي تخصص لأعمال بيكاسو قيمة.

وتضم مجموعة الأعمال الفنية التي تملكها "إم جي إم ريزورتس" نحو 900 عمل لمئتي فنان، تشمل قطعا حديثة لفنانين مثل بوب ديلان وديفيد هوكني، معروضة في فنادقها في أنحاء العالم.

وتشمل أعمال بيكاسو المعروضة للبيع في المزاد 5 لوحات بعضها ظل معروضا لأعوام في قاعة الطعام الفخمة في فندق بلاجيو التي تحمل اسم الفنان الإسباني.

هذا، وسيستمر عرض 12 لوحة أخرى لبيكاسو في القاعة.

We’re heading to Vegas! Coinciding with Pablo Picasso’s 140th birthday this October, @mgmresortsintl & Sotheby’s will present a first-of-its-kind Evening Sale of masterworks by the iconic artist from the MGM Resorts Fine Art Collection. #SothebysxMGMhttps://t.co/7xCH4TEm4i — Sotheby's (@Sothebys) August 11, 2021

وفي أعقاب انتشار واسع النطاق لصحوة ثقافية بشأن العنصرية في كافة مستويات المجتمع الأمريكي في 2020، تعكف المتاحف والمعارض الفنية على تنويع مجموعاتها وتوظيف المزيد من النساء وأصحاب البشرة الملونة.

وكشفت دراسة نشرتها المكتبة العامة للعلوم في 2019 شملت 18 من أهم المتاحف الأمريكية أن 85 بالمئة من الفنانين المعروضة أعمالهم من البيض و87 بالمئة منهم ذكور.

المصدر: "رويترز"