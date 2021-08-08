مصادر: شريهان تعود للعروض التلفزيونية في رمضان المقبل

كشفت مصادر مقربة من النجمة المصرية شريهان عن مفاوضات قد يعلن عنها قريبا مع قنوات "إم بي سي" من أجل مشروع فني لشهر رمضان المقبل.

المصادر لم تكشف عن نوع المشروع، لكنه ليس مسرحيا، بل قد يكون عملا استعراضيا يقدم طوال رمضان، ومن المرجح أن يكون عودة جديدة لشريهان من خلال الفوازير.

وكانت شريهان عبرت عن سعادتها البالغة بنجاح مسرحية "كوكو شانيل" التي عرضت في عيد الأضحى على منصة "شاهد"، وأكدت أن النجاح الذي تحقق بفضل المجهود الذي بذله في العرض المؤلف مدحت العدل، والمخرج هادي الباجوري، وكل العاملين فيه سواء أمام الجمهور أو في الكواليس.

عودة شريهان للمسرح جاءت بعد 30 عاما من غيابها عن خشبته، وما يقارب 20 عاما من الغياب الفني، واختارت شخصية "كوكو شانيل"، أحد أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، لتكون باكورة أعمالها للعودة.

وعبر جمهور شريهان عن الفرحة لعودتها والتعطش لفنها، خاصة أنها استعرضت في الإعلان مراحل حياتها واضطرارها للبعد عن الفن سنوات طويلة، وطالبها الجمهور بالعودة من خلال عمل فني قوي.

المصدر: صحيفة "الخليج"