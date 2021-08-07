ما حقيقة اعتزال هيفاء وهبي الفن؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اعتزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجال الفناء والتمثيل.

وتصدر هاشتاغ "اعتزال هيفاء وهبي" موقع "تويتر" دون أي تصريح رسمي من الفنانة حول هذا الموضوع سواء للإعلام أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن الأمر ليس أكثر من إشاعة.

على صعيد آخر، حرصت وهبي، على المشاركة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت حيث نشرت عددا من الصور عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت في إحداها والدمعة في عينها ما أثار تساؤلات عند المتابعين الذين اتهموها بـ"التثميل والاستعراض".

وعلق أحد المتابعين قائلا: "حلو الإنسان بس يتضامن ويحكي وكلام هيفا حلو.. بس أنه أعمل جلسة تصوير بكامل أناقتي وماكياجي.. كتير أوفر تمثيل واستعراض".

وقالت متابعة أخرى "كمية الفلاتر المستخدمة في الصورة والتي أثرت حتى على شكل الدموع"، مضيفة "الصورة مبينة رسم على ئد ما الفوتوشوب والفلاتر ماسحين معالم البشرة مسح حتى الدمعة مبينة رسم".

المصدر: "سرايا"