عرض فيلم "إيفان الرهيب" التاريخي في موسكو

سيعرض في موسكو يومي 4 و11 أغسطس المقبل فيلم "إيفان الرهيب" التاريخي من إخراج، سيرغي إيزيشتاين بصفته مخرجا كلاسيكيا للسينما السوفيتية.

صرح بذلك ناطق باسم دار السينما "خودوجيستفيني" بوسط موسكو وأعاد إلى الأذهان أن المؤلف الموسيقي الروسي العظيم، سيرغي بروكوفييف هو الذي ألف الموسيقى للفيلم.

وقال إن المخرج، سيرغي إيزينشتان بدأ العمل على تصوير الفيلم في صيف عام 1941، أي بعد اندلاع الحرب الوطنية العظمى (1941–1945) لينهيه عام 1946.

وضم الفيلم جزئين. وعرض الجزء الأول عام 1946 وتمتع بشعبية كبيرة لدى الجمهور، إذ أنه سلط الضوء على إصلاحات القيصر إيفان الرهيب (1530-1584) ومنح الفيلم بعد عرضه جائزة "ستالين".

لكن الجزء الثاني للفيلم حظر للعرض في الاتحاد السوفيتي لأنه أظهر سيرة القيصر كطاغية. ولم يعرض الفيلم منذ ذلك الحين إلا بحلول عام 1958 بعد وفاة ستالين. أما مخرجه سيرغي إيزينشتاين فأصيب بعد حظر الفلم بنوبة قلبية أسفرت عن وفاته.

وقال مدير دار السينما "خودوجيستفيني" إن "إيفان الرهيب" يعتبر من أعظم الأفلام الدرامية التاريخية للسينما العالمية، إذ أنه يعكس عصرا قاسيا في حياة الشعب الروسي وتم تصويره في الأعوام المصيرية للتاريخ الروسي وأضاف أنه لا يشك بأن الفيلم سيلفت أنظار جمهور موسكو كبارا وصغارا.

المصدر: تاس