فيلم روسي عن ضابط أمن تائب يعرض في مهرجان البندقية السينمائي

انضم فيلم "هروب النقيب فولكونوغوف " للمخرجيْن الروسييْن، ناتاليا ميركولوفا وأليكسي تشوبوف، للبرنامج الرئيسي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.

جاء ذلك الاثنين 26 يوليو، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

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ويروي الفيلم قصة ضابط أمن سابق مطلوب لدى الشرطة كمجرم ارتكب جناية وتحاول الشرطة إلقاء القبض عليه. وقرر الضابط الهروب، ثم تاب عمّا ارتكبه من جرائم وجنح وطلب الصفح ممن أساء إليه. ولعب الدور الرئيسي في الفيلم الدرامي الممثل، يورا بوريسوف المعروف بمشاركته في تصوير فيلم "كلاشينكوف" و"الشبح الأحمر".

يذكر أن ناتاليا ميركولوفا وأليكسي تشوبوف، كانا قد أخرجا الفيلم الدرامي "الرجل الذي فاجأ الجميع" الذي عرض عام 2018 في برنامج "الآفاق" لمهرجان البندقية السينمائي حيث فازت، ناتاليا بجائزة أفضل دور نسائي.

جدير بالذكر أن مهرجان البندقية السينمائي الـ78 يقام بجزيرة (ليدو) في 1–11 سبتمبر المقبل. ويضم البرنامج الرئيس للمهرجان 20 فيلما، بما في ذلك آخر فيلم من إخراج ، بيدرو ألمودوفار.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج الكوري الجنوبي، بون جون هو المعروف بإخراجه فيلم "الطفيليات" الذي فاز عام 2019 بجائزة كبرى في مهرجان كان " السينمائي.

المصدر: تاس