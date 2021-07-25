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السعودية تسجل سادس موقع في المملكة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي (صور + فيديو)

الثقافة والفن

السعودية تسجل سادس موقع في المملكة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي (صور + فيديو)
Reuters STEPHEN KALIN
موقع آثار مدائن صالح بالعلا بالسعودية
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أعلنت هيئة التراث السعودية عن نجاح المملكة في تسجيل سادس موقع سعودي ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو "الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران".

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وقالت الهيئة في "تويتر": "المملكة تنجح في تسجيل سادس موقع سعودي ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي".

وأضافت: "في تأكيد لعمقها التاريخي الغني وما يساهم به في خدمة التراث الإنساني العالمي المشترك، المملكة تسجل "الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران" ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو".

وبذلك، ينضم الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران، إلى جانب المواقع السعودية الخمسة المسجلة سابقا، لقائمة "اليونسكو" للتراث العالمي.

والمواقع السعودية الخمسة المسجلة سابقا في قائمة التراث العالمي لليونسكو هي:

- الحِجر.

- حي الطريف بالدرعية التاريخية.

- جدة التاريخية.

- واحة الأحساء.

- مواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل".

وأشارت هيئة التراث إلى أن "الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران، هو قيمة استثنائية للتراث الإنساني، كاشفة التفاصيل.

ونشرت صور للنقوش الصخرية، وعلقت عليها قائلة: "في منطقة حمى الثقافية بنجران، نقوش صخرية حُفرت في المكان لتشهد على تعاقب الأزمان".

هذا ونشر وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، مقطع فيديو للمنطقة، وأعلن أن حمى أصبحت "على قائمة التراث العالمي في اليونسكو".

المصدر: RT

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