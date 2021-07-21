راغب علامة: أمي خافت علي من الغناء

حل الفنان اللبناني راغب علامة ضيفا على برنامج "سهرانين" عبر "قناة ON" الفضائية المصرية بمناسبة عيد الأضحى.

وروى راغب علامة ذكرياته مع والدته وأبرز أحداث الطفولة، حيث قال: "أمي ربت 8 أولاد وكانت قيادية ووالدي كان موظفا بسيطا".

وأضاف "أمي كانت خائفة عليا من الغناء بسبب الأخبار التي تنشر عن بعض الفنانين مثل القبض على الفنان بتهمة تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه وعدها بأنها ستكون فخورة به".

وذكر الفانان اللبناني أن والدته توفيت منذ خمس سنوات ووالده توفي بعدها بشهر واحد.

ويستعد علامة لإصدار أغنية منفردة جديدة بعنوان "علشان دلعتك"، وهي من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية