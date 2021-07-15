"مش أنا".. حلا شيحة تتبرأ من فيديو مع تامر حسني

هاجمت الفنانة المصرية حلا شيحة الفنان تامر حسني بعد تجاهله لها وطرحه فيديو كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها، رغم أنها أعلنت براءتها من العمل.

وقالت شيحا في تصريح عبر "انستغرام": ".. بالنسبة لفيلم "مش أنا" الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى "مش أنا" وباتمنى التوفيق لكل زملائي".

وبعد تصريح شيحا قام تامر حسني بنشر أغنية "بحبك" من الفيلم عبر حسابه على "انستغرام".

فما كان من شيحا إلا أن هاجمت حسني وكتبت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقايیس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".

كما قمت شيحا بإلغاء متابعتها لتامر حسني عبر "انستغرام".

المصدر: RT