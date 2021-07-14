الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى ضحايا حريق المستشفى في ذي قار

نعى الفنان العراقي، كاظم الساهر، ضحايا الحريق بمستشفى الناصرية الخاص بمرضى كورونا في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم، الاثنين الماضي.

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وكتب الساهر على موقعه الرسمي في "إنستغرام": "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية، ونسأل الله أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل".

وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية".

المصدر: RT