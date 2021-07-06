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رحيل ريتشارد دونر مخرج فيلم "سوبرمان"

الثقافة والفن

رحيل ريتشارد دونر مخرج فيلم
Reuters
"سوبرمان"
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توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبرمان" و"ليثال ويبون" (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأكدت شركته المتخصصة في الإنتاج السينمائي نبأ وفاته لمجلة "فاريتي"، لكنها لم تكشف سبب الوفاة بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وكان دونر ممثلا قبل أن تظهر مواهبه خلف الكاميرا.

وانتقل ليصبح مخرجا تلفزيونيا بعد أن أدرك أثناء عمله أن التمثيل ليس مجاله المفضل.

المصدر: وكالات

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