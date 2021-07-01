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تكريس الأول من يوليو من كل عام يوما للأغنية اليمنية

الثقافة والفن

تكريس الأول من يوليو من كل عام يوما للأغنية اليمنية
AFP
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أصدرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قرارا بتحديد الأول من يوليو في كل عام يوما للاحتفاء بالأغنية اليمنية.

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ورأى معمر الأرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن "تخصيص يوم للاحتفاء بالأغنية اليمنية جاء تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء.. وتعزيزا للهوية وحماية التراث والفن اليمني في مواجهة الحملة الشرسة التي تشنها حركة الحوثي المدعومة من إيران ضد الفن والفنانين".


وطالب الإرياني قطاعات وزارته المختلفة بإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات البلاد.

كما دعا الوزير "الفنانين والشعراء والكتاب والصحفيين والمذيعين والناشطين في جميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم الأغنية اليمنية".

يشار إلى أن نشطاء يمنيين كانوا قد دشنوا قبل أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ دعا إلى تنظيم يوم للأغنية اليمنية، ونشروا في هذا السبيل العديد من الأغاني اليمنية القديمة.

المصدر: وسائل إعلام يمنية 

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