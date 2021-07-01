تكريس الأول من يوليو من كل عام يوما للأغنية اليمنية

أصدرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قرارا بتحديد الأول من يوليو في كل عام يوما للاحتفاء بالأغنية اليمنية.

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ورأى معمر الأرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن "تخصيص يوم للاحتفاء بالأغنية اليمنية جاء تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها عدد من الفنانين والمثقفين والنشطاء.. وتعزيزا للهوية وحماية التراث والفن اليمني في مواجهة الحملة الشرسة التي تشنها حركة الحوثي المدعومة من إيران ضد الفن والفنانين".

تفاعلاً مع الحملة الشعبية و اعتماد ١ يوليو رسميا #يوم_الأغنية_اليمنية من قبل معالي الوزير معمر الأرياني ، اهديكم مقطوعة ( صبوحة ) التي قمت بإعادة توزيعها وتأليفها بشكل اوركسترالي و عزفت من قبل فرقتنا التراثية واوركسترا من ٥ دول من شرق آسياء بقيادتي في قاعة قصر الثقافة بماليزيا pic.twitter.com/L3CWQ02Lhl — محمد القحوم | Mohamed Alghoom (@MohamedAlghoom) July 1, 2021



وطالب الإرياني قطاعات وزارته المختلفة بإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات البلاد.

كما دعا الوزير "الفنانين والشعراء والكتاب والصحفيين والمذيعين والناشطين في جميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم الأغنية اليمنية".

يشار إلى أن نشطاء يمنيين كانوا قد دشنوا قبل أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ دعا إلى تنظيم يوم للأغنية اليمنية، ونشروا في هذا السبيل العديد من الأغاني اليمنية القديمة.

المصدر: وسائل إعلام يمنية