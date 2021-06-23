أمل عرفة معربة عن سعادتها لإدخال والدها في المنهج التعليمي: شكرا سوريا

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أعربت الفنانة السورية أمل عرفة عن سعادتها بإدخال والدها الفنان الراحل سهيل عرفة في مقررات الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الفرنسية في سوريا.

وقالت عرفة في تغريدة عبر "تويتر": "أبي يدرّس في منهاج الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الفرنسية".

وأضافت: "شعور لا يوصف، شكرا سوريا".

أبي يُدَرَسْ في منهاج الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الفرنسية شعور لا يوصف شكراً سورية🙏🌹♥️ https://t.co/qvY2xfnAlx — Amal Arafa (@AmalArafaa) June 23, 2021

ونشرت عرفة على حسابها عبر "فيسبوك" درسا عن والدها.

وسهيل عرفة هو ملحن وموسيقار سوري ولد عام 1935 وتوفي عام 2017.

المصدر: RT